شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتشكيل لجان دائمة تحت مسمى دعم المعلمين الباحثين والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي ومقارنته بالأنظمة التعليمية الدولية وانطلاقا من توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع معايير الجودة والتميز الأكاديمي، وحرصا على دعم المعلمين الباحثين في مختلف التخصصات، ومن خلال موافقة رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين على إنشاء إدارة نوعية بالإدارة العامة للتواصل والدعم بديوان عام الوزارة تحت مسمى إدارة دعم المعلمين الباحثين وينبثق منها تشكيل لجان دائمة خاصة داخل الديوان، تكون برئاسة رئيس الادارة المركزية لشئون المعلمين لعقد اجتماعات دورية للجان الفرعية بالمديريات التعليمية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يكون تشكيل اللجنة بالمديريات كالأتى، برئاسة مديرية المديرية أو من يفوضه وعضوية كل من: رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمديرية أو من يفوضه و3 من مجلس الأمناء من المهتمين بالبحث العلمي وحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه ومدير إدارة وحدة التواصل والدعم بالمديرية وعدد ٤ من مديري الإدارات التعليمية من المهتمين بالبحث العلمي وحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وعدد ٣ من موجهي عموم المواد التعليمية من المهتمين بالبحث العلمي وحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه.

أولا: أهداف إنشاء هذه الإدارة النوعية داخل الديوان:

- تمكين المعلمين من المشاركة الفعالة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

- تأهيل المعلمين أكاديميًا للنشر في الدوريات العلمية المحكمة

- تعزيز ثقافة البحث العلمي التطبيقي لدى العاملين في الحقل التعليمي.

- ربط البحث العلمي بالممارسات الصفية لتطوير العملية التعليمية.

- فتح المجال أمام المعلمين الراغبين في التنمية الأكاديمية لاستكمال الدراسات العليا والمشاركة في المجتمع الأكاديمي.

ثانيا: الفئات المستهدفة:

- المعلمون الحاصلون على درجات علمية عليا (ماجستير دكتوراه).

- المعلمون المسجلون في برامج الدراسات العليا.

- المعلمون الراغبون في اكتساب مهارات الكتابة الأكاديمية والنشر العلمى.

- المعلمون المهتمون بالمشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.



ثالثا: اليات التنفيذ:

- عقد ندوات تعريفية بالمؤتمرات العلمية وآليات التقديم والمشاركة.

- تنظيم ورش عمل تدريبية في مهارات إعداد الأوراق البحثية، وقواعد النشر الدولي.

- تخصيص دعم جزئي أو كلي بتكاليف الاشتراك فى العرض بالمؤتمرات ذات الصلة بالتخصص.

- إتاحة منصة إلكترونية داخل المديرية لحصر المعلمين المهتمين وتوجيههم.

- تنسيق شراكات مع كليات التربية والمراكز البحثية لتقديم الدعم الفني والعلمي.

رابعا مؤشرات الأداء: عدد المعلمين المشاركين في المؤتمرات العلمية خلال العام.

- عدد الأوراق البحثية التي تم إعدادها للنشر أو قبلت في مجلات علمية.

- تقييم أثر الورش التدريبية على مستوى المعلمين البحثي والتطبيقي.

- زيادة عدد المعلمين المقبولين فى برامج الدراسات العليا.

خامسا جهات التنفيذ والتعاون: الإدارة المركزية لشئون المعلمين والإدارة العامة للتواصل والدعم والأكاديمية المهنية للمعلمين وكليات التربية بالجامعات المصرية والهيئات المنظمة للمؤتمرات المحلية والدولية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

سادسا: التوصيات: اعتماد خطة سنوية لدعم المعلمين الباحثين وتقديم حوافز معنوية ومادية للمعلمين الذين يحققون إنجازات بحثية وإنشاء قاعدة بيانات قومية للمعلمين ذوي الاهتمام الأكاديمي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل لجان دائمة بالمديريات التعليمية تحت مسمى دعم المعلمين الباحثين والتي تسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تقنية تكنولوجية بحثية بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث حيث يشعر المعلمون بأن صوتهم مسموع وأن دراستهم البحثية ذات قيمة وتُقام عقد هذه اللجان بداية من شهر أغسطس القادم وتعقد كل إثنين من كل أسبوع.