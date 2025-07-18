شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض: الحكومة تولى مدينة رشيد أهمية خاصة باعتبارها أهم المدن التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتطوير الفراغات العامة وتعزيز البيئة العمرانية بالأسواق التجارية والمناطق التراثية بالمحافظات وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بزيارة إلى محافظة البحيرة ولقاء الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لبحث مشروع تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط مدينة رشيد، والتعامل الحضارى مع التواجدات العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخى ويعزز من فرص الجذب السياحي.

وخلال لقاء وفد الوزارة والأمم المتحدة مع محافظ البحيرة تم استعراض عرض متكامل لتفاصيل المشروع، وتنظيم ورشة عمل تشاركية بحضور ممثلى الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة، والإستشارى المنفذ، إضافةً إلى ممثلى المجتمع المحلى وأصحاب المصلحة داخل منطقة الدراسة بمدينة رشيد لمناقشة آليات التنفيذ والتحديات، وطرح البدائل التصميمية المناسبة.

واستهدفت الورشة إلى دفع عملية التطوير قدماً، ومناقشة التصاميم المقترحة، والإستماع إلى الملاحظات المجتمعية لضمان تحقيق مشروع يلبّى الطموحات ويلائم طبيعة المدينة الأثرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض على الاهتمام الذى توليه الحكومة بمدينة رشيد باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية، والتى تزخر بالعديد من المعالم الآثرية الفريدة، والتى تعكس الطراز المعمارى المميز، لافتة إلى أهمية مشروع تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع مدينة رشيد، لإحداث نقلة نوعية فى تصميم وتنظيم الفراغات والمناطق العامة، بما يعزز من القيمة الثقافية والمعمارية للمدينة نظراً لإحتوائها على عدد كبير من المبانى التراثية ويساهم فى تأهيل المعالم السياحية ودمجها فى منظومة تنمية حضرية شاملة.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من ممثلين عن المجتمع المحلى، للإستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، ومناقشة المقترحات وتوزيع النماذج التوضيحية للمشروع، مع إستعراض شامل للتحسينات والتدخلات المقترحة.

و أشارت د.جاكلين عازر خلال لقاءها وفد الوزارة والأمم المتحدة إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير شامل لمدينة رشيد، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها الأثرية والتاريخية، وتحويلها إلى متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارة المصرية ويجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.

كما أشادت محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة لتطوير التواجدات العشوائية بمدينة رشيد، خاصةً بالمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية، بما يسهم فى استعادة المظهر الحضارى للمدينة، ويعزز من قدرتها على جذب السياحة والاستثمار.

جاء ذلك بحضور كلاً من المهندس علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة زيزى كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والمهندس طاهر محمود بوزارة التنمية المحلية، الدكتور أحمد الضرغامى مدير برنامج التغيرات المناخية بموئل الأمم المتحدة، المهندس محمد صالحين استشارى بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المهندسة هبة سعيد – مهندسة تصميم، ومن محافظة البحيرة كل من اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة ود.رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، اللواء ياسر الدمينى رئيس مركز ومدينة رشيد، المهندسة هبة عطية مدير المكتب الهندسى بديوان عام المحافظة.