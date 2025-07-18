شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الثاني" لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع بدء التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وطلاب الشهادة الإعدادية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني) تعقد في الفترة من 6 أغسطس إلى 12 أغسطس 2025.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.