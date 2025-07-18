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وزارة الصحة: الاستعداد لإاطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

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وزارة الصحة: الاستعداد لإاطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

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القاهرة - سامية سيد - وليد عبدالسلام

الخميس، 17 يوليو 2025 10:14 م

أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، استعداد الوزارة لإطلاق منصة السياحة العلاجية، مؤكدا الاهتمام والنهوض بملف السياحة العلاجية والترويج للخدمات الصحية المقدمة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية حيث تتضمن جميع الخدمات العلاجية، واللوجستية، وإتاحة بيئة عمل آمنه للأطباء، والمرضى القادمين للعلاج من الخارج.

وأشار «عبدالغفار» الى أن يتم  بحث فرص التعاون في قطاع التدريب المهني، في طب الأسنان، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، وكذلك الاستفادة من امكانات  قطاع التدريب، ووضع برامج مستهدفة للتدريب لصقل مهارات أطباء الأسنان.

مشيرًا الى أن الوزارة قامت بتطوير عيادات الأسنان في المستشفيات، والوحدات الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية الخاصة بالأسنان، للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة في مجال طب الأسنان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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