شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على متن رحلة طيران فلاي دبي، اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب "ع.م.ج" أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة إسلام رجب مأمور الفحص وخالد بدر رئيس القسم بإشراف شريف حسن علي، مدير إدارة الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام وكثافات غير معتادة داخل حقيبتين .

قام وليد عيسى مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من أحمد خليفة و أمل علي وأميرة محمود مأموري الحركة بإشراف جورج شاكر رئيس الوردية فتبين وجود 32 علبة دواء بشري تحمل اسم "Cyramza 500mg/50ml"، مخبأة بعناية بين طيات الملابس .

بلغت قيمة المضبوطات 2,161,600 جنيه

وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 108,080 جنيه .

فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة حوالى 4,323,200 جنيه

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على متن رحلة طيران ايجين، اشتبه حسن خفاجه، رئيس الوردية، في الراكبة م. ر. ا مصرية الجنسية تحمل ٨ حقائب أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير أمتعتها على جهاز الأشعة، بمعرفة أحمد كامل و أحمد سعيد، مأموري الفحص، وخالد بدر، رئيس القسم، بإشراف شريف حسن علي، مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود أجسام وكثافات متباينة.

وقام وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك، بتشكيل لجنة لتفتيش الراكبة وأمتعتها من أحمد خليفة، أمل علي، ورفقة عبد الملك، ونهلة حمدي، مأموري الحركة، بإشراف حسن خفاجه، رئيس الوردية. أسفر التفتيش عن العثور على 344 عبوة من أدوية بشرية متنوعة، كانت موزعة ومخبأة بين الملابس في حقائب الراكبة.

وقدرت القيمة الجمركية لهذه المضبوطات بحوالى 401,220 جنيه

وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 83,190 جنيه مصري، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 802,440 جنيه مصري

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 5 و 6 لسنة 2025، و إيداع المضبوطات بمخزن الوديعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافةمحاولات التهرب الجمركي.