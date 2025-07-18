شكرا لقرائتكم خبر عن سجل الآن للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025، قريبًا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القادمة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وتحديد أوائل الثانوية العامة 2025.

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وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة ليست فى عجلة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث أن هناك تعليمات بضرورة تحرى الدقة والهدوء فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة لتلاشى اى أخطاء قد تقع، موضحة أنه بمجرد أن تكون النتيجة جاهزة سيتم إعلانها رسميًا، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان الرسمى للنتيجة.

ويتيح موقع الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025، من خلال الموقع فور الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، كما ستعلن أسماء الأوائل، وتستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع.

سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.

ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

سجل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.