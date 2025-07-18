شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان القائمة النهائية لمرشحى الشيوخ وبدء الدعاية الانتخابية رسميا والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى يبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انتهاء فترة نظر الطعون الانتخابية، أمس الأربعاء، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى القرار رقم 17 لسنة 2025، ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، ومحظورات الدعاية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانًا مهما بشأن رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى نطاق كل محافظة للضوابط التى قررها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابى أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتاتها.

وجاء القرار كالتالي:

تشكل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى نطاق كل محافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو مدونة السلوك الانتخابى أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها.

اختصاصات لجنة رصد الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ:

تعد اللجنة تقاريرا تتضمن ما يأتي:

رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة.

حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

نتائج مراجعة سجلات حسابات الدعاية الانتخابية.

وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

يتولى الخبراء الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة مراجعة سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية، ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المترشحأو القائمة والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

المادة الرابعة:

تعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح والتى تعد تقريرا بذلك عند اكتشاف أى مخالفات على أن يُرسل فور إعداده إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعد السادة الخبراء فى جميع الأحوال تقريرا بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة على أن ترسل تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

يتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

المادة السادسة:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة تنفيذه.