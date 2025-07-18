شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اختصاصات لمجلس الشيوخ أبرزها إبداء الرأى فى مشروع الخطة العامة للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

تقترب الساعات من لتنفيذ الاستحقاق الثانى لمجلس الشيوخ وتستعد الأحزاب والأشخاص المستقلين لخوض تلك المعركة، ولذلك وجب الاهتمام بتعريف مجلس الشيوخ وأهمية اختصاصته كما نص عليها قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وكما ورد فى مادته "7" يكون الاختصاصات كالآتى:

اختصاصات مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية؛ ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

وأكد المشرع فى المادة"8" أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.