شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تُسيّر (14) قافلة خلال الأسبوع الرابع من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف (14) قافلة دعوية من قوافل "الرحمة والمواساة" إلى عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2025، في الفترة من الأحد 20 يوليو حتى الخميس 24 يوليو 2025، وذلك قبل صلاة الظهر، في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وحرصها على التفاعل المجتمعي مع مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي هذه القوافل ضمن برنامج (قوافل الرحمة والمواساة) الذي أطلقته الوزارة لتعزيز قيم التراحم والتكافل، وبثّ الأمل والدعم النفسي للمستفيدين، ونشر رسالة الإسلام في بعدها الإنساني والحضاري، من خلال لقاءات مباشرة تجمع بين التوجيه الروحي، والدعم المعنوي، والحضور الفعّال لعلماء الوزارة في الميادين المجتمعية.

ويشمل البرنامج زيارات ميدانية متزامنة لعدد من المنشآت المجتمعية في مختلف المحافظات، بمشاركة نخبة من أئمة الوزارة المتميزين.