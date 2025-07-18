شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس الخميس وتستمر اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء، تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الوطنية.

ويشارك في القافلة 7 من علماء الأزهر الشريف، و10 من علماء وزارة الأوقاف، و(3) من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث تُعقد عدد من اللقاءات الدعوية والندوات الفكرية والدروس العلمية بعدد من المساجد والمراكز الثقافية بالمحافظة، لنشر الوعي الديني الصحيح، وتحصين الشباب من الفكر المتطرف، وبيان سماحة الإسلام وقيمه الراقية في العدل والرحمة والتعايش.

وتأتي هذه القافلة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في إطار الدور التنويري الذي تقوم به المؤسسات الدينية فى دعم الأمن الفكرى والمجتمعي، خاصة بالمناطق الحدودية.