شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط جزئى لكوبرى مشاة بطوخ بعد اصطدام سيارة نقل به على الطريق الزراعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، اليوم، حادثًا مروريًا بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بـ لودر بكوبري مشاة أمام منطقة المرور بطوخ، مما أدى إلى سقوط جزئي للكوبري وتعطل الحركة المرورية على الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من عمليات النجدة، يُفيد بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، برفقة رئيس مدينة طوخ، إلى موقع الواقعة.

وتبين من المعاينة أن السيارة تسببت في انهيار جزئي بكوبري المشاة نتيجة الحمولة الزائدة، مما أدى إلى تعطل السير على الطريق الحيوي.

وأكد وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ، أنه تم استدعاء أوناش ثقيلة لرفع الكوبري وإعادة الوضع إلى طبيعته، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتسيير الحركة المرورية، ومنع تعطيل مصالح المواطنين والمسافرين.



سقوط كوبرى مشاة بطوخ



سقوط كوبرى مشاة بطوخ



سقوط كوبرى مشاة بطوخ



سقوط كوبرى مشاة بطوخ