شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن دعم الدروز فى سوريا بـ 2 مليون شيكل والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم الجمعة، إن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن دعم الطائفة الدرزية في مدينة السويداء السورية بـ2 مليون شيكل كمساعدات تشمل معدات طبية وصناديق غذائية.

وتشهد السويداء السورية التي يسكنها الدروز موجة الاشتباكات المسلحة وقعت بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية، حصدت عشرات القتلى والجرحى، وأعادت إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها السلطة الجديدة منذ الإطاحة بحكم الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية.

وكانت القبائل العربية في سوريا أعلنت أمس الخميس النفير العام لنجدت عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب سوريا، ووصفت القبائل في سوريا تحركها بأنه رد على الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما شمل أعمال القتل والتهجير.

وبخصوص دعم إسرائيل للطائفة الدرزية، فقد صرّح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل "ملتزمة بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع مواطنينا الدروز في إسرائيل، وروابطهم العائلية والتاريخية معهم".

ويعيش حوالي 130 ألف درزي إسرائيلي في الكرمل والجليل شمال إسرائيل، وعلى عكس الأقليات الأخرى داخل حدود إسرائيل، يُجنّد الرجال الدروز الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الجيش الإسرائيلي منذ عام 1957، وغالبًا ما يترقّون إلى مناصب رفيعة، بينما يبني الكثيرون منهم مسيرة مهنية في الشرطة وقوات الأمن.

وقد، أكد الرئيس السورى أحمد الشرع، في كلمة تليفزيونية، الخميس، أن الشعب السوري خرج في ثورة من أجل نيل حريته، فانتصر فيها وقدم تضحيات جسيمة، ولا يزال على أهبة الاستعداد للقتال من أجل كرامته في حال مسّها أي تهديد، مشيرا إلى تكليف الفصائل المحلية ومشايخ العقل بحفظ الأمن في السويداء تجنباً لحرب واسعة.