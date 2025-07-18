شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تستعد لتنظيم الأسبوع الثامن للمياه بالقاهرة وسط إقبال دولى واسع والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الموارد المائية والري المصرية استعداداتها المكثفة لعقد الأسبوع الثامن للمياه بالقاهرة، والمقرر انعقاده في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويعكس هذا الحدث مكانة مصر المتزايدة كمركز إقليمي ودولي للحوار والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية.

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه قد تطور ليصبح "منصة علمية وحوارية فاعلة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم"، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.وأكد سويلم على أهمية تيسير الإجراءات التنظيمية والتسجيل لضمان مشاركة واسعة من الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية. كما شدد على دعم مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه، مما يعزز فرص تبادل المعرفة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

إقبال غير مسبوق على المشاركة

وشهد الأسبوع الثامن للمياه إقبالاً ملحوظاً من المنظمات والجهات الراغبة في تنظيم جلسات ضمن فعالياته. وقد تلقت اللجنة المنظمة بالفعل عدداً كبيراً من الطلبات من هيئات محلية، إقليمية، ودولية بارزة مثل المجلس العالمي للمياه، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، و يعكس هذا الاهتمام الثقة الدولية في مكانة الأسبوع كملتقى رائد لمناقشة قضايا المياه والمناخ.

كما يشهد المعرض الدولي المصاحب للأسبوع إقبالاً واسعاً من الشركات العاملة في مجالات المياه والمناخ، والتي أبدت رغبتها في حجز أجنحة لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

على الصعيد الأكاديمي، انتهت اللجنة العلمية من تقييم المرحلة الأولى من الملخصات البحثية، وتم قبول 116 ملخصاً. وقد فُتح باب التقديم للمرحلة الثانية لتسلم الأوراق البحثية الكاملة حتى 29 يوليو 2025.

كما تشهد المسابقات العلمية المصاحبة للأسبوع تفاعلاً واسعاً من مختلف الفئات، حيث تتواصل أعمال التقييم لعدد من المسابقات المبتكرة، منها:

مسابقة أطروحة الثلاث دقائق: استقبلت 52 مشاركة من طلاب الماجستير والدكتوراه لتعزيز مهارات العرض العلمي.

مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه: تستهدف طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، واستقبلت 334 مشروعاً ابتكارياً.

مسابقة حملة "على القد": موجهة لطلاب كليات الإعلام لتصميم حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وتلقت 82 مشروعاً.

المسابقة القومية لأفضل الممارسات الزراعية: تستهدف المزارعين المصريين الذين طبقوا ممارسات ناجحة في ترشيد استخدام المياه في الزراعة، واستقبلت 433 تجربة زراعية.

مسابقة أفضل مشروعات التخرج: موجهة لطلاب السنوات النهائية في التخصصات الهندسية والزراعية والبيئية، وقد تم فُتح باب التقديم لها في 15 يوليو 2025.

وتعكس هذه الاستعدادات الشاملة التزام مصر بتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.