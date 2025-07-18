شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 358 قضية مخدرات و186 قطعة سلاح فى حملة أمنية مكبرة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (358) قضية مخدرات ، (186) قطعة سلاح نارى وتنفيذ (84342) حكم قضائى متنوع.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (دمياط - أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 فرد خرطوش) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") ، وكذا ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" (فرد خرطوش) بحوزة (3 متهمين).

تنفيذ عدد (630) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.