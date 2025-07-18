شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: اصطدام تريلا بكوبرى مشاه بالطريق الزراعى دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا اعلاميا صباح اليوم بشأن ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام تحت عنوان " انهيار كوبري مشاه يشل الحركة على زراعي القليوبية "

وأكدت الهيئة ان الكوبري لم يحدث له انهيار وان ماحدث يتمثل في اصطدام تريلا محملة ببلدوزر (بارتفاع اكبر من الارتفاع المقرر للعبور من الكوبري به للمرور من الكوبري و الذي يبلغ 5.5 متر) بالمشاية المعدنية للكوبري وذلك الاتجاه القادم من بنها الى القاهرة مما أدى إلى إزاحة المشاية المعدنية من على الأعمدة من الجهة اليمنى دون وقوع اي إصابات او وفيات.



وعلى الفور كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللواء ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري وقيادات الهيئة العامة للانتقال لموقع الكوبري وتم عمل تحويلات مرورية للاتجاهين القادم من والى القاهرة الى داخل مدينة طوخ لتجاوز منطقة الكوبري وتم الدفع بعدد 3 أوناش عملاقة لفك دعامة المشاية المعدنية العلوية للكوبرى ورفعها على جانب الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مع سرعة إصلاح المشاية واعادتها إلى مكانها بالكوبري.

وقررت وزارة النقل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من نشر أخبار خاطئة عن انهيار كوبرى مشاه بطريق بنها القاهرة الزراعي.

كما تناشد الوزارة وسائل الإعلام بتحرى الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.

وتناشد الوزارة سائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالارتفاعات والحمولات المسموح بها حفاظا على المواطنين ولعدم تعطيل مسيرة الحركة المرورية ، وحتي لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.



اصطدام التريلا بالكوبرى



اصطدام التريلا بالكوبرى



اصطدام التريلا بالكوبرى