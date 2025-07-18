شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار الجديدة لمنتجات الشرقية إيسترن كومبانى.. كليوباترا كينج سايز بـ 44 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالجمعة، 18 يوليو 2025 12:58 م
أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني الأسعار الجديدة لمختلف أنواع السجائر بعد زيادتها ، وفق قانون ضريبة القيمة المضافة وبحسب ما أعلنته شعبة الدخان باتحاد الصناعات برئاسة إبراهيم إمبابي في بيان لها اليوم .
وجاءت الأسعار الجديدة للمستهلك كالتالي :
كليوباترا كينج سايز بـ 44 جنيها
كليوباترا سوفت كوين بـ 44 جنيها
كليوباترا بوكس44 جنيها
بوسطن / بلومنت 44 جنيها
مونديال أحمرّ ، أصفر ، سيلفر بـ 44 جنيها
مونديال سويتش منتول وبلو بيري بـ 44 جنيها
كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيها
كليوباترا سوبر 44 جنيها
ماتوسيان سوبر 44 جنيها
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