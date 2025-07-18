شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات جديدة بمركز البحوث الزراعى لدعم كفاءة البحث الزراعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تكليفات جديدة بضخ دماء شابة في قيادة المحطات البحثية في إطار جهود تعزيز كفاءة القطاع الزراعي ودفع عجلة الإنتاج.

تهدف هذه التغييرات إلى مواصلة تطوير البحث الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة لخدمة الزراعة المصرية.

وشملت التكليفات تعيين الدكتور زكريا بسطاوي محمد حسن مديرًا لمحطة بحوث كوم أمبو، والدكتور أيمن عبد اللطيف مديرًا تنفيذيًا لمشروع النظم الزراعية بالإسماعيلية، كما تولى الدكتور حسن محمد فؤاد جلال الإشراف على مشروع تطوير النظم الزراعية بنفس المحافظة.

وامتدت التغييرات لتشمل محطات بحثية حيوية أخرى، حيث تم تعيين الدكتور ياسر مبروك مندور مديرًا لمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بسخا.

وفي صعيد مصر، تولى الدكتور ماهر محمد عبد الحافظ إدارة محطة البحوث الزراعية بالخارجة والمحطة الإقليمية بالوادي الجديد. كما تم تكليف الدكتور أحمد مصطفى أبو شوشة بمهام مدير محطة بحوث سدس، والدكتور محمد يوسف حسين مديرًا لمحطة بحوث بطامية والمحطة الإقليمية بالفيوم.



وفي دلتا النيل، تم تعيين الدكتور أسعد رضا حسن مديرًا لمحطة البحوث بالنوبارية، والدكتور محمد عطوة جمال الدين مديرًا للمحطة الإقليمية بشرق الدلتا وسيناء والقصاصين بالبساتين.



وفي ختام هذه التكليفات، تقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأستاذ علاء فاروق، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بخالص الشكر والتقدير للمديرين السابقين على مجهوداتهم القيمة خلال الفترة الماضية. متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في مهامهم ومواصلة العمل الدؤوب لرفع كفاءة وتطوير القطاع الزراعي في مصر.

