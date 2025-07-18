شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انتهاء أعمال إصلاح كسر خط مياه 1000 ملم، بطريق الاوتوستراد بمطلع كوبرى حسب الله الكفراوي وتم إعادة الحرة المرورية مرة أخرى لطبيعتها.

وأضاف محافظ القاهرة لـ الخليج 365، أنه يتابع الآن المنطقة التى تم بها الإصلاح للإطمئنان علي الحالة المرورية، مؤكدا ان الطريق يسير بشكل طبيعي بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت أمس بلاغا بوقوع هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط، وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.



