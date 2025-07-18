شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال عمليات البحث عن مفقودين بعقار شبرا المنهار والان مع تفاصيل الخبر

يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن مفقودين أسفل عقار منهار بمنطقة شبرا تمهيدا لنقلهم إلى المستشفى وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث عن أى ضحايا.



ولقى شاب 19 عاما مصرعه وأصيب 4 أشخاص إثر انهيار عقار من 3 طوابق فى منطقة شبرا وسط انتشار سيارات الاسعاف وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في شبرا، وعلى الفور قوات الانقاذ البرى وقوات الشرطة الي مكان البلاغ وتم إتخاذ الاجراءات.