شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: 4 عمال تسللوا لسرقة عقار آيل للسقوط بمصر القديمة فإنهار عليهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أسباب أنهيار عقار بمصر القديمة بالعنوان 9 أ شارع أهل الراية من شارع أبو السعود، موضحا أن العقار كان أيل للسقوط وتم وصله بشكل مؤقت بعد إخلائه من السكان، لحين تنفيذ إزالته.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ الخليج 365، أن 4 عمال تسللوا لسرقة أعمدة مستخدمة فى صلب العقار وأعمدة خشبية، مما أدى لسقوطه عليهم، ولكن تم إنقاذهم وخروجهم أحياء وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقار 9 أ أهل الراية من شارع أبو السعود بحي مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتبين أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة واسقف خشبية وخالى من السكان لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم.

