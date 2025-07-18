شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد سرية فى كتيبة بيت حانون بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال قائد سرية في كتيبة بيت حانون التابعة لحماس، من قبل قوات الفرقة 99 التابعة للواء جفعاتي.

وفي بداية يوليو الجاري، انضمت قوة قتالية من لواء جفعاتي، بقيادة الفرقة 162، إلى قوات الفرقة 99 وبدأت عمليات تطويق بيت حانون شمال قطاع غزة، وتعمل القوات على تدمير البنية التحتية لحركة، والقضاء على عناصره، وإضعاف القدرات العسكرية لحماس في المنطقة.

في سياق منفضل، أعلن مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى، وفاة طفلة عمرها عام ونصف بسبب سوء التغذية في دير البلح وسط قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، برا وبحرا وجوا.

بدورها، أفادت وزارة الصحة بغزة بأن أعداد غير مسبوقة من المواطنين تصل إلى أقسام الطوارئ بسبب الجوع في القطاع.