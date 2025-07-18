شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يبكى العالم.. فيديو لطفل فلسطينى يصرخ: "أنا جعان" والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد يشرح الوضع الإنساني الصعب الذى فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ أكتوبر 2023، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، فيديو يظهر طفل يبكى ويصرخ من الجوع وسط تفاقم أزمة سوء التغذية ونقص حاد في المواد الغذائية جراء الإبادة والحصار، وبحسب الفيديو قال الطفل باكيا: "أنا جعان".

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلية، قطاع غزة لليوم الـ651 وتمنع عنه الماء والغذاء والدواء، وترفض حتى إدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، ووصل الأمر لاستهداف آبار المياه الجوفية في القطاع الفلسطيني.

وقد أعلن المكتب الإعلامي في غزة ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلا، وازدياد عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620، في ظل اشتداد المجاعة ومنع توزيع المساعدات بطرق إنسانية.

وأكد أن عدد شهداء المساعدات بلغ 877 في (مصائد الموت) أو ما تُسمى "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية"، وأكثر من (5,666) مصابا، و42 مفقوداً، موضحا أن هناك (650,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، و(12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج والغذاء، و(60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية ولانعدام الغذاء.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من خطر المجاعة منذ بداية مارس الماضي، وهي ثاني مجاعة طويلة يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضده في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم، واستشهد خلالها عشرات المواطنين على سلم الموت جوعا.

"أنا جعان"..

طفل يبكي بشدة من الجوع؛ جراء تفاقم أزمة سوء التغذية والنقص الحاد في المواد الغذائية؛ بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي. pic.twitter.com/0aBAQthLv9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 18, 2025

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn)