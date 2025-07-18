شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال فلسطين يلتقى عددا من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، وفدا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهيئة التوجيه السياسى والوطنى، وعددا من الأسرى المحررين، فى مقر الاتحاد بمدينة نابلس.

وخلال اللقاء، تم تكريم الأمين العام شاهر سعد تقديرا لدوره البارز على الصعيدين العربي والدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعماله وفضح جرائم الاحتلال، ولاسيما الإبادة الجماعية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشاد الحضور بجهود شاهر سعد فى تمثيل فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، ومساهمته في نيل فلسطين صفة دولة مراقب في المنظمة، إلى جانب عمله المستمر على حشد الدعم من قبل الاتحادات النقابية العمالية الدولية لصالح القضية الفلسطينية وحقوق العمال الفلسطينيين.

ورحب شاهر سعد بالوفد الزائر، معربًا عن اعتزازه بهذا التكريم، ومؤكدًا أن ما يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو واجب وطني وأخلاقي، في مواجهة الاحتلال وسياساته القمعية، ومحاولة للوصول الى بيئة عمل آمنة تضمن من خلالها حقوق عمالنا الذين باتوا دون دخل لأكثر من 22 شهرا.

وأكد سعد أن الاتحادات العمالية حول العالم بدأت تتبنى مواقف أكثر وضوحا تجاه معاناة الشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن العمل النقابي الدولي يُعد أحد الأدوات الفاعلة لنقل الصوت الفلسطيني إلى المحافل الدولية، والدفاع عن حقوق الأسرى والعمال والمناضلين.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية استمرار التعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وهيئة شؤون الأسرى، وهيئة التوجيه السياسي، لما فيه من تعزيز للعمل من أجل خدمة القضية الفلسطينية في كافة المحافل المحلية والعربية والدولية.