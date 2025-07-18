شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقرر إخلاء المنازل المجاورة لعقار شبرا وتشكيل لجنة فحص والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اخلاء العقارات المجاورة لـ عقار الساحل المنهار، وذلك احترازيًا، وتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة للعقار المنهار من الحادث.

ويتابع محافظ القاهرة جهود قوات الحماية المدنية فى التعامل مع العقار المنهار بحى الساحل.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بوجود انهيار جزئى بعقار بزقاق الصباغ - داير الناحيه- الساحل، على عقار مجاور وجميعهم عقارات قديمة عبارة عن حوائط حامله واسقف خرسانية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انقاذ 4 افراد، واستخراج حالة وفاة واحدة حتى الآن.