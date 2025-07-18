شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: التعليم العالى أقرت توحيد مسميات أقسام التركيبات فى الماجستير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه فى استجابة سريعة لمناشداتها وتسليطها الضوء على التحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا، خاصة في تخصصات التركيبات بمختلف مسمياتها، أصدر الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا هاما يقضي بتعديل بعض أحكام لائحة كليات طب الأسنان، ويتضمن توحيد مسميات أقسام التركيبات في برامج الماجستير بكافة كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى بيان، أن هذا القرار يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية من أجل تصحيح المسارات الأكاديمية وتوحيدها بما يحقق العدالة والشفافية للأطباء، ويسهم في تطوير منظومة التعليم الطبي.

ويعد القرار نقلة نوعية نحو تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في مجالات التركيبات وزراعة الأسنان، وفتح آفاق أوسع للتكامل بين التخصصات، ويعالج الكثير من الإشكاليات التي عانى منها الأطباء في السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المسميات واختلاطها في البرامج العلمية.

وقدمت النقابة العامة الشكر والتقدير للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الاستجابة السريعة والدعم المستمر لمطالب الأطباء، مؤكدة أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والنقابات المهنية هو السبيل الأمثل لتطوير التعليم الطبي وخدمة المهنة.

ولفتت إلى أن القرار تم نشره رسميا فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.