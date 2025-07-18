شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل انهيار عقار بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن عقار بشبرا انهار صباح اليوم وكان خاليا ولكنه تسبب فى وفاة أحد المارة، مشيرا إلى أن العقار حدث به انهيار جزئي وتم إخلائه بشكل مسبق حفاظا علي حياة السكان.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن العقار كان قديما ومكون من 3 طوابق وكان آيل للسقوط، مما استدعى إخلائه فى وقت سابق، لافتا إلى أنه لم يؤثر على العقارات المحيطة به.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة مستمرة فى إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه شدد على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الأيلة للسقوط، وعمل تقرير يومى بما تم من إجراءات.