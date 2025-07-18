الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بالمساجد الكبرى تحت عنوان "آداب الطعام"

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القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية تحت عنوان: "آداب الطعام"، ضمن فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، في إطار حرص الوزارة على بناء وعي النشء بناءً دينيًّا وأخلاقيًّا سليمًا.

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود وزارة الأوقاف في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، وبيان الآداب الإسلامية المتعلقة بالحياة اليومية، بأسلوب تربوي مبسط يناسب أعمارهم، بهدف ترسيخ السلوك القويم، وتنشئة جيلٍ واعٍ بقيم دينه ووطنه.

ويشارك في هذه الندوات نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين في العمل مع النشء، مع تنظيم فقرات تفاعلية تتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة، بما يسهم في تعزيز دور المسجد في التربية وبناء الشخصية.