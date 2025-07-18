شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو نتينياهو لإنهاء الحرب فى غزة خلال اتصال هاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا مع بابا الفاتيكان ، البابا لاون 14 ، وذلك بعد يوم من الهجوم العسكري الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في غزة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع عدة جرحى، بعضهم في حالة حرجة.



وأشار موقع الفاتيكان نيوز ، إلى أن الفاتيكان أصدر بيان رسمي أكد فيه إجراء الاتصال فى مقر الإقامة البابوية فى كاستل جاندولفو ، مضيفا أن البابا عبر خلال المحادثة مع نتنياهو عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنسانى المأساوى فى قطاع غزة.



وجاء في البيان: "جدد البابا دعوته إلى تكثيف جهود التفاوض من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مشددًا على أن "المعاناة المتفاقمة في غزة تقع بشكل خاص على كاهل الأطفال وكبار السن والمرضى".



كما أكد البابا على ضرورة حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على حياة جميع الأشخاص سواء فى فلسطين أو إسرائيل ، داعيا إلى احترام الكرامة الإنسانية لجميع الضحايا بغض النظر عن خلفياتهم.