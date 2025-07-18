شكرا لقرائتكم خبر عن سجل بياناتك.. نتيجة الثانوية العامة 2025 على الخليج 365 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في انتظار يترقبه آلاف الطلاب وأولياء الأمور، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة وتحديد أسماء أوائل الجمهورية.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لم يعتمد النتيجة حتى الآن، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون فور الانتهاء الكامل من أعمال المراجعة الدقيقة، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان دقة النتائج.

الوزارة: لا نتعجل فى إعلان النتيجة

وشددت المصادر على أن الوزارة لا تتعجل إعلان النتيجة، إذ تم إصدار تعليمات واضحة لجميع الكنترولات بضرورة التحري التام في أعمال التصحيح والتجميع لتلافي أي أخطاء قد تؤثر على الطلاب. وأضافت أن الوزارة ستعلن أسماء أوائل الثانوية العامة فور الانتهاء من إعداد الكشوف النهائية.

رابط التسجيل للحصول على النتيجة فور إعلانها

يوفر موقع الخليج 365 خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور تسجيل بياناتهم الآن للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا بعد اعتماد النتيجة مباشرة، وتعلن خلاله نسب النجاح العامة، وأعداد الطلاب الأوائل، إلى جانب استعراض مؤشرات المجاميع لهذا العام الدراسي.

إعلان نسب النجاح والمؤشرات بعد اعتماد النتيجةكيف تحصل على نتيجتك من الخليج 365 ؟

سجّل بياناتك على الموقع بالرابط من هنا

بعد اعتماد النتيجة رسميًا، ستتلقى إشعارًا فوريًا.

أدخل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة كاملة: درجات جميع المواد والمجموع الكلي.

سجّل بياناتك الآن ولا تنتظر اللحظة الأخيرة!