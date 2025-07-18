شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 19 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة المنوفية والبالغ عددهم 19 مترشحًا.



المنوفية 1



المنوفية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف القرار أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 14 لسنة 2025 .

