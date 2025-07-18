شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء القائمة المرشحة فى انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة قطاع غرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن النظام القائمة والتى تضمنت دائرة قطاع غرب الدلتا تضم 13 مرشحا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف القرار أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بجميع المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 14 لسنة 2025 .