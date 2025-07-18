شكرا لقرائتكم خبر عن 35 شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر فى مستشفيات غزة باستشهاد 35 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بالقطاع منذ فجر اليوم الجمعة بينهم 10 من منتظرى المساعدات.

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن ما يحدث في قطاع غزة، وخاصة للأطفال، يفوق الوصف، مؤكدًا أن «الكلمات لا تسعفنا لتصوير حجم الكارثة الإنسانية»، وأن ملايين الأطفال يعانون منذ بداية الحرب.

وأوضح بيريس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأطفال في غزة يموتون جوعًا وعطشًا، ويتعرضون للقصف ليلًا ونهارًا، ويُهجرون مرارًا، ويفقدون أهاليهم وأماكن إقامتهم. وأضاف أن الحصار المفروض منذ أشهر جعلهم يفتقرون إلى الحد الأدنى من الموارد، بما في ذلك الطعام ومسكنات الألم وحتى المأوى.

وصف «بيريس» الوضع بأنه «غير مسبوق» في تاريخ عمله مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم المعاناة والحرمان الذي يتعرض له أطفال غزة لم يشهد له مثيل حتى في أسوأ الكوارث التي تعاملت معها المنظمة على مستوى العالم.

وأكد أن عمل الأمم المتحدة أصبح محدودًا للغاية في غزة، بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية وسط استمرار الحرب والتجويع وانهيار البنية التحتية، مضيفًا أن الأطفال لا يملكون مكانًا آمنًا يلجأون إليه.