حصاد الوزارات.. استكمال عمليات البحث عن مفقودين بعقار شبرا المنهار

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.

استكمال عمليات البحث عن مفقودين بعقار شبرا المنهار

الصحة توجه نصائح وإرشادات للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بالمساجد الكبرى تحت عنوان "آداب الطعام"

رئيس جامعة حلوان يوجه باعتماد نتائج اختبارات القدرات تمهيدًا لنشرها بموقع التنسيق

شاهد الإمكانيات.. السكة الحديد تشغل عربات درجة ثانية مكيفة والكراسى متحركة

مرصد الأزهر: الاحتلال يسعى لإقامة سجن جماعى فى رفح تحت ستار "المدينة الإنسانية"

تكليفات جديدة بمركز البحوث الزراعى لدعم كفاءة البحث الزراعى فى مصر

وزيرة البيئة تلتقى مفوضة الاتحاد الأوروبى للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائرى التنافسى

الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل توقّع تعاقدات جديدة

وفد زراعى مصرى رفيع المستوى يزور المركز الوطنى للبحوث الزراعية بالأردن

وزارة النقل: اصطدام تريلا بكوبرى مشاه بالطريق الزراعى دون إصابات

جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة

وزيرة البيئة تلقى كلمة تشيد فيها بمسيرة أفريقيا البيئية الممتدة لأربعين عامًا