الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين لانتخابات الشيوخ بفيديو تحت شعار لازم تعرف

أذاعت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فيديو توعوى وتثقيفي للناخبين، ودعوتهم للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى الفيديو: "لازم تعرف.. إن الانتخابات مش بس إجراء بتقوم بيه يوم الاقتراع فقط بل دي ثقافة في المجتمع بتعكس وعى الشعب ورقيه وحضارته، وده بالتحديد هو جوهر العملية الانتخابية،

إنها بتمثل المشاركة الحقيقية، والواعية من المواطنين، وإيمانهم بالتعددية، والاختلاف وثقافة الحوار".

ودعت الهيئة الوطنية الناخبين إلى التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ قائلة: "خلي حرصك على التصويت، والمشاركة فى الانتخابات، جزء من شخصيتك ووقتك نقدر نقول بس إننا عايشين في مجتمع ديمقراطي، يليق بمصر والمصريين"، واختتمت بمقولة "شارك صوتك هيوصل".