شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إغلاق 12 منشأة طبية غير مرخصة وضبط شخص ينتحل صفة طبيب فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية.

تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة، بحملة تفتيشية واسعة أسفرت عن غلق 12 منشأة طبية وتوجيه الإنذار لـ4 آخرين بسرعة تلافي المخالفات.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم إصدار قرار غلق لمركزي "الهدى للنساء والتوليد"، و"قصر السلامة للنساء والتوليد، كما تم إصدار قرارات غلق لـ10 عيادات خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية والتراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وتابع "زكي"، أنه خلال المرور تم توجيه إنذار لـ 4 منشآت طبية خاصة لتلافي المخالفات، وهم معملين ومركز للنساء والتوليد وعيادة خاصة، مشيراً إلى ضبط فني عظام وجبس ينتحل صفة طبيب ويدير مركز أشعة، لافتا الى أنه تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب بالمخالفة للقانون وغلق وتشميع المركز.

وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.

