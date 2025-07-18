شكرا لقرائتكم خبر عن دليل شامل للنظام الغذائى بعد جراحات تصغير المعدة للوصول إلى الوزن المثالى والان مع تفاصيل الخبر

تعد عمليات تصغير المعدة، التي تتضمن استئصال جزء طولي من المعدة قد يصل إلى 80%، خطوة جراحية هامة نحو فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، ولضمان تحقيق أفضل النتائج وتجنب المضاعفات، تؤكد الدكتورة إيمان شحاته غنيم، الباحث بقسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على الأهمية القصوى لاتباع نظام غذائي دقيق ومتكيف مع الحجم الجديد للمعدة.

توضح شحاته أن النظام الغذائي بعد عملية تصغير المعدة لا يقتصر على مجرد تعديل الكميات، بل يتطلب "تغييرًا شاملًا للسلوك الغذائي من قبل المريض، ويحتاج إلى صبر وهدوء واتباع للإرشادات بدقة لأهميتها في تحقيق الهدف من العملية"، وتشير إلى أن نسبة النقصان في الوزن تتفاوت من شخص لآخر.

يتكون النظام الغذائي بعد جراحة تصغير المعدة من عدة مراحل متتابعة، تبدأ منذ الساعات الأولى بعد العملية وتتقدم تدريجيًا:

المرحلة الأولى: السوائل الشفافة

المرحلة الثانية: السوائل الكاملة قليلة الدسم والسكر

المرحلة الثالثة: الطعام المطحون

المرحلة الرابعة: الطعام الطري سهل المضغ

يتم الانتقال من مرحلة لأخرى بناءً على قدرة المريض على تحمل الطعام، و من الضروري التوقف عن تناول الطعام فور الشعور بالشبع لتجنب التقيؤ.

كما يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، بمعدل 30-60 ملليلتر كل 15 دقيقة، مع التأكيد على أن المعدة بعد العملية يمكنها تحمل كمية بسيطة فقط من الطعام (30-60 ملليلتر).

عند البدء بتناول الطعام الصلب، يجب تناول كميات بسيطة ببطء ومضغها جيدًا، مع الحفاظ على أن يكون الطعام قليل الدسم في جميع المراحل.

تفاصيل المراحل الغذائية: خطوة بخطوة نحو التعافي

المرحلة الأولى: السوائل الشفافة (يوم إلى 3 أيام بعد العملية)

تشمل هذه المرحلة الماء، الحساء المصفى، مرقة الدجاج أو اللحوم المصفاة وبدون دسم، الجيلي، اليانسون، الشاي مع النعناع، شاي الزهور، والعصائر الطازجة المصفاة وبدون سكر.

يتم تناول السوائل بمعدل 30 ملليلتر كل 15 دقيقة (حوالي 6 ملاعق صغيرة)، وبمعدل 2-3 لتر يوميًا.

يجب تجنب المشروبات المحلاة والغازية، وتناول السوائل في درجة حرارة الغرفة بدون إضافة السكر (يمكن استخدام المحليات الصناعية).

كما يُمنع تناول اللبان والشوكولاتة.

المرحلة الثانية ، سوائل كاملة قليلة الدسم والسكر (أسبوعان)، و يُسمح في هذه المرحلة بتناول الحليب أو اللبن / اللبن الرائب قليل الدسم، المهلبية أو الكسترد المصنوع من حليب خالي الدسم بمحلى صناعي، والعصائر غير المحلاة.

يتم تناول 6 وجبات يوميًا، كل وجبة بمقدار 120 ملليلتر (نصف كوب) خلال نصف ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تناول 1-2 لتر من السوائل الشفافة يوميًا بمعدل 30 ملليلتر كل 15 دقيقة.

يُنصح بالبدء في تناول الطعام ببطء، في حال عدم تحمل الطعام المطحون، يمكن العودة إلى طعام المرحلة السابقة لبضعة أيام ثم المحاولة مرة أخرى، يجب البدء بمجموعة البروتينات (الدجاج، السمك، اللحوم، الجبن، البيض) ثم الخضروات والنشويات.

المرحلة الثالثة تشمل الأطعمة المسموح بها اللحوم والدجاج المطحون أو السمك المهروس، الجبنة الطرية قليلة الدسم (قريش أو كريمة قليلة الدسم)، البيض المخفوق والمطبوخ بقليل من الزيت، والخضار والفاكهة المطحونة بدون قشر أو بذور. يمكن أيضًا استخدام الطعام الجاهز المخصص للأطفال.

يتم تناول 6 وجبات يوميًا بمعدل 90-120 جرام (حوالي 6-8 ملاعق كبيرة) لمدة نصف ساعة لكل وجبة. يجب اختيار ثلاث وجبات على الأقل من فئة اللحوم أو بدائلها، مع الاستمرار في شرب السوائل بمعدل 1-2 لتر، 30 ملليلتر كل ربع ساعة، قبل أو بعد الوجبة بنصف ساعة.

المرحلة الرابعة يتم تناول الطعام اللين (4-6 أسابيع)

بالإضافة إلى الأطعمة المسموح بها في المراحل السابقة، يمكن تناول الدجاج بدون جلد (مسلوق أو مشوي ومقطع جيدًا)، السمك المشوي أو المطبوخ، اللحم قليل الدهن المفروم جيدًا، التونة المعلبة بدون زيت، والجبن قليل الدسم.

تشمل النشويات المسموح بها بكميات قليلة الأرز والبطاطا والمعكرونة المطبوخة جيدًا، والخبز الأبيض بدون حواف. أما الفاكهة والخضار اللينة بدون قشور وبذور مثل الموز، التفاح، البابايا، والكمثرى، فيجب أن تكون مبشورة أو مطبوخة وممضوغة جيدًا. يمكن تحضير الطعام بقليل من الزيت (2-3 ملاعق صغيرة يوميًا).

يتم تناول 6-8 وجبات يوميًا، كل وجبة 6-8 ملاعق طعام. يجب الحرص على تناول 30 جرام من اللحوم أو السمك أو الدجاج أو اللبنة أو الجبنة 3-4 مرات يوميًا.

المرحلة الخامسة الطعام الصلب (مرحلة دائمة)

يتم إدخال الطعام الصلب تدريجيًا إلى طعام المرحلة السابقة، مع المحافظة على تناول كميات قليلة والمتابعة مع أخصائي التغذية لتحديد السعرات الحرارية اللازمة.

من المهم مضغ الطعام جيدًا حتى يصبح مطحونًا وناعمًا.

قد لا تتحمل المعدة بعض المأكولات مثل اللحوم الحمراء، الخبز غير كامل الاستواء (اللين)، الذرة، الفواكه والخضار غير المقشورة وذات البذور، بالإضافة إلى الفواكه المجففة. في حالة عدم تحمل أي صنف غذائي، يمكن إعادة تناوله بعد أسبوع أو أسبوعين.

يجب شرب الماء بمقدار لتر ونصف يوميًا، 30-60 ملليلتر كل ربع ساعة. كما يُنصح بتناول كوبين من الحليب أو اللبن الرائب قليل الدسم يوميًا لتأمين حاجة الجسم من الكالسيوم. يجب عدم شرب السوائل مع الطعام، بل قبل أو بعد تناوله بربع ساعة.

يُشدد هذا النظام الغذائي على الانضباط والصبر، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه الإرشادات يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأهداف المرجوة من عملية تصغير المعدة والوصول إلى نمط حياة صحي ومستدام.

