شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة القطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. تعرف على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، قررت وزارة العمل أن يكون يوم الخميس المقبل، 24 يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025.

وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو ، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها في مواقع العمل المختلفة.