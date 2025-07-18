شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبيدة: أوقعنا مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "مضت 4 أشهر على استئناف العدو عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة".

وأكد "أوقعنا خلال الأشهر الماضية مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات"، مؤكدا " مجاهدونا يفاجئون العدو بتكتيكات وأساليب جديدة بعد استخلاصهم للعبر من أطول حرب ومواجهة بتاريخ شعبنا".

وأضاف "مجاهدونا حاولوا في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة، مؤكدا "مقاومة غزة أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في مواجهة محتليه في التاريخ المعاصر".

واشار "المقاومة في جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه، مؤكدا أن "استراتيجية قيادة القسام بهذه المرحلة هي إيقاع مقتلة بالعدو وتنفيذ عمليات نوعية والسعي لأسر جنود".

واكد أبو عبيدة "إذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة فهي تقرر استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط، مشيرا "عدونا تمده أقوى القوى الظالمة في العالم بقوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة".

واضاف أن "إخوان الصدق أنصار الله في اليمن فرضوا على العدو جبهة فاعلة أقامت الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين".