تعرف على نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 12 إلى 18 يوليو 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري الكهرباء والبترول، لمتابعة جهود تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، واستعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتأكيد على انتظام الحكومة في السداد، بما يسهم في زيادة الاستثمارات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من المشروعات بالعلمين الجديدة، شملت مشروع "أبراج الداون تاون"، الذي يضم إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج.

وخلال الجولة تابع الدكتور مصطفى مدبولى أعمال مشروع "داون تاون لاجون"، وتمت الإشارة إلى أنه تم البدء في الملء التجريبي لأكبر بحيرة من بين 11 بحيرة بالمشروع، الذي يضم كذلك جزرًا، وممشى سياحيًا، وممرات دراجات وسيارات كهربائية.

وأجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية، تضمنت استعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المُنفذة والجارية، حيث تم تنفيذ 63 مشروعًا بتكلفة نحو 90.5 مليار جنيه، فضلًا عن 31 مشروعًا جار تنفيذهم.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير محور "محمد نجيب"، وتوسعة كورنيش الإسكندرية، ومشروع إنشاء محور السادات "كوبري 45"، كما شهد سيادته دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالمحافظة، وتفقد أعمال تنفيذ الحواجز البحرية لحماية الشواطئ، كما عقد سيادته اجتماعًا لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.



كما ترأس رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وكذلك الجهود المبذولة في سبيل إقامة محطات للتحلية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين م3 يوميًا من المياه المحلاة، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط زمنية محددة لكل مراحل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في المحافظات المعنية، ودراسة فرص التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد رئيس الوزراء توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالسخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة التنمية الرئيسية و"تيدا مصر"، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تسريع وتيرة التنمية الصناعية داخل "اقتصادية قناة السويس" بمقوماتها التي تؤهلها لتكون أحد أهم مراكز التصنيع والخدمات اللوجيستية في المنطقة، ويتولى المطور تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع باستثمارات إجمالية تبلغ 100 مليون دولار.

كما شملت الأنشطة افتتاح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارتي العدل والإسكان في 16 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعًا لاستعراض ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.