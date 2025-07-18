شكرا لقرائتكم خبر عن عضو هيئة العمل الوطنى الفلسطينى: جنود الاحتلال يسرقون المساعدات ويمنعوها عن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الإعلان عن تفاهمات أوروبية – أممية بهذا الشأن، مؤكدة أن معظم هذه الجهود لا تزال "حبراً على ورق".

وخلال حديثها لقناة «القاهرة الإخبارية»، أوضحت النتشة أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالإعداد اللوجستي لإدخال المساعدات عبر مسارات مختلفة، بينها نقاط في قبرص والأردن، إضافة إلى المعابر المصرية، لكن إسرائيل لا تزال تفرض قبضتها على كافة المداخل وتتحكم في تدفق الإغاثة.

وقالت إن ما يصل فعلياً من مساعدات عبر الأمم المتحدة لا يغطي سوى 10% من احتياجات القطاع، مضيفة أن هذه الكميات المحدودة تتعرض أحياناً للسرقة أو الإتلاف على يد الجيش الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للاتفاقات والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت النتشة إلى أن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية مئات حالات المجاعة الحادة، بينها أطفال وكبار سن، يعانون من الجوع الشديد ويواجهون خطر الموت في ظل غياب الطعام والدواء.

وأكدت أن "التباطؤ في إدخال المساعدات يمثل حكماً بالإعدام على المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المستمرة بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر.