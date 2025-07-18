شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة بالقاهرة 40 درجة.. تحذير من الأرصاد بسبب الرطوبة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تتسبب الرطوبة المرتفعة من زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وبفعل الرطوبة تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى لـ 40 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة 18 يوليو، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.