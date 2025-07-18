شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: توجه فرق الاستجابة لموقع انهيار عقارى شبرا ومصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري أن غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغًا بانهيار عقارين إحداهما فى منطقة الساحل بشبرا الخيمة مكون من ثلاثة طوابق، والأخر انهيار جزئى لعقار قديم، مكون من طابقين فى منطقة مصر القديمة.

توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، إلى موقع الحادثين على الفور، لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمصابين وفرق الدعم النفسى لتقديم خدمات الدعم النفسي.



وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قد قرر إخلاء العقارات المجاورة لـ عقار الساحل المنهار، وذلك احترازيًا، وتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة للعقار المنهار من الحادث.

‎ولقى شاب 19 عاما مصرعه وأصيب 4 أشخاص إثر انهيار عقار من 3 طوابق فى منطقة شبرا وسط انتشار سيارات الإسعاف وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

‎تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق فى شبرا، وعلى الفور قوات الإنقاذ البرى وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات.