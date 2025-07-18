شكرا لقرائتكم خبر عن "لازم تعرف".. فيديو توعوى للهيئة الوطنية عن بيانات الناخبين بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أذاعت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو توعوى للناخبين، ضمن حملة "لازم تعرف" التى أطلقتها الهيئة، ودعت من خلالها للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى الفيديو: "لازم تعرف.. إن قاعدة بيانات الناخبين هي عبارة عن أسماء وعناوين كل مصري ومصرية، لهم حق الانتخاب داخل جمهورية مصر العربية، علما بإن كل من بلغ 18 عاما بيتم قيده تلقائياً، وأن القاعدة هي أساس العملية الانتخابية التى يتم تحديثها بصفة مستمرة".

ودعت الهيئة الوطنية الناخبين إلى تستعلم عن موقف الانتخابي لهم، حيث قالت: "وتقدر تستعلم عن موقفك الانتخابي، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب التطبيق الإلكتروني للهيئة، وتقدر تنزله بكل سهولة على تليفونك".