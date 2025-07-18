شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه مسبق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتركيب عداد مياه مسبق الدفع، وذلك في إطار دورها في تعزيز وتنمية الوعي المائي وإثراء المعرفة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية التي تحمل العديد من الرسائل المعرفية والتوعوية الهامة.

وحددت الشركة المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه مسبق الدفع، على النحو الآتي: صورة عقد المكان المراد التعاقد عليه، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز - تليفون"، وإيصال مياه الاشتراك الرئيسي في حال التعاقد على عداد فرعي مع سداد العميل المديونية المستحقة.

وأوضحت الشركة مميزات عدادت المياه مسبقة الدفع على النحو الآتي: التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ، القضاء على أي أخطاء ناتجة من العنصر البشري، ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ومتابعة الاستهلاك، تشغيل المياه بعد انتهاء 80% من الرصيد المتاح عن طريق وضع الكارت بالعداد لحين الشحن مرة أخرى، عدم انقطاع المياه أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 طرق للتواصل معها وإرسال الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

- الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.

- الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.

- الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

- الاتصال بالخط الساخن 125.