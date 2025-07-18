شكرا لقرائتكم خبر عن الضابط نور امتياز أحد أبطال إطفاء حريق سنترال رمسيس يحتفل بخطوبته (صور) والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء من الفرح، احتفل الملازم أول نور الدين امتياز، الضابط بقطاع الحماية المدنية، بخطوبته في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، وسط حضور واسع من القيادات الأمنية وزملائه وأصدقائه وأفراد أسرته.

تصدرت الحفل السيدة سحر سيد، أرملة الشهيد البطل امتياز كامل والدة العريس، حيث بدت ملامح الفخر والسعادة على وجهها، وسط ترحيب من الحضور الذين شاركوا العائلة فرحتها الكبيرة.

يأتي هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من تصدر اسم العريس منصات التواصل الاجتماعي، عقب مشاركته ضمن صفوف أبطال الحماية المدنية في إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في سنترال شهير بالقاهرة.

وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد حية وثقت شجاعة الضابط وزملائه أثناء تعاملهم البطولي مع الحريق، ما جعله يحظى بإشادة واسعة من المواطنين ورواد المنصات الإلكترونية.

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الحفل، الذي امتد حتى منتصف الليل، شهد أجواءً احتفالية مميزة، تخللتها عروض موسيقية وفقرات فنية لاقت استحسان الحضور، الذين عبروا عن فرحتهم البالغة بهذه المناسبة السعيدة التي جمعت بين الفخر الوطني والبهجة العائلية.

بدت الابتسامات حاضرة على وجوه الجميع، في مشهد عكس حجم المحبة والتقدير للعريس، الذي يجمع بين الالتزام المهني والتاريخ العائلي المشرف، كابن لشهيد قدّم روحه فداءً للوطن.

الفرحة التي غمرت القاعة لم تكن مجرد مناسبة اجتماعية، بل لحظة امتنان لأبناء الأبطال، الذين يواصلون مسيرتهم بشجاعة وتفانٍ، جيلًا بعد جيل.

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الضابط نور امتياز وخطيبته



تهنئة للعروسين



خطوبة نور امتياز



فرحة بالخطوبة



نور الدين امتياز وخطيبته (1)



نور الدين امتياز وخطيبته (2)