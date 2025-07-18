شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تعديل جهة صرف المعاشات بسهولة للمستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أصحاب المعاشات عن مرونة أكبر في صرف مستحقاتهم، وفي خطوة تعكس حرص الدولة على تيسير الخدمات المقدمة لهم، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة تعديل جهة صرف المعاش، بما يتيح للمستفيدين حرية اختيار الجهة الأنسب لهم من بين عدد من الخيارات المتاحة.

ويُمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين عنه تقديم طلب لتغيير جهة الصرف الحالية إلى أي جهة أخرى من الجهات المعتمدة لصرف المعاشات، دون قيود أو تعقيدات. وتشمل جهات الصرف المتاحة:

- مكاتب هيئة البريد، سواء من خلال كارت "ميزة" أو الحساب الفضي للمعاشات.

- بنوك القرى المنتشرة بالمراكز والنجوع.

- بنك ناصر الاجتماعي، أحد أبرز أذرع الحماية الاجتماعية.

- البنوك التجارية عبر بطاقات ميزة أو حسابات التوفير.

- الحسابات الجارية بالبنوك، وماكينات الصراف الآلي التابعة لها.

ويشترط فقط لتفعيل هذه الخدمة تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستحق عنه إلى مكتب التأمينات المختص، لتعديل الجهة وفقًا لرغبته.