شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، بعدد 6 حواجز أمواج في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بإجمالي أطوال تصل إلى 8.4 كيلومتر وذلك في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 54% إذ تم الانتهاء من 47.7% من الحاجز الشرقي و72.7% من الحاجز الشمالي و43.7% من الحاجز الغربي و5.7% من الحاجز الأوسط وجار البدء في تنفيذ الحاجزين الجنوبي والشمالي الغربي.

من جانبه أكد اللواء أحمد حواش – رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه بعد التوسعات التي تم تنفيذها في ميناء الأسكندرية، وكذلك من المخطط إنشاء ميناء الماكس، كان لابد من تعديل حواجز الأمواج الموجودة، وتزويدها وفقا للدراسات البيئية والمائية ليكون الإجمالى "الشرقى والغربي والجنوبى والأوسط والشمالى، وسيتم إضافة الشمالى الغربى فيما بعد"، بمتوسط تكلفة مالية 1.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم البدء في إنشاء الحواجز الجديدة.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الحاجز الشمالى والشرقى والغربى سيتم الإنتهاء منها نهاية العام الجارى 2024، كما سيتم استكمال باقى الأجزاء، مشيرا إلى أن باقى الحواجز سيتم البدء فيها منتصف 2025.



شاهد مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير



شاهد مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية