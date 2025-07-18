شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نفذت وزارة النقل محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية، وفي النقاط التالية أهم المعلومات عن المحطة.

المحطة مقامة على مساحة 34538 م2

يقع مبنى المحطة على مساحة 8725 وبارتفاع ثلاث طوابق

المحطة تضم أربعة أرصفة بحرية يصل اطوالها إلى 820 مترًا ويمكنها استقبال 4 سفن سياحية كبيرة فى وقت واحد،

المحطة تستوعب 8000 سائح فى ذات الوقت وتقدم أفضل الخدمات للسائحين



يُذكر أن وزارة النقل، أنشأت نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يجري تحصيلها إلكترونياً، وجرى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية.



جانب من المحطة



شاهد محطة الركاب بميناء الإسكندرية



شاهد محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية