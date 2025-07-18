شكرا لقرائتكم خبر عن الدرجة من 100 وحساب مجموع 6 مواد بعامين دراسيين.. ضوابط الامتحان فى البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

تعتمد ضوابط التقييم بنظام البكالوريا المصرية على حساب مجموع 6 مواد دراسية 4 فى الصف الثاني الثانوي العام ومادتين فقط فى الصف الثالث الثانوي العام، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

من جانبه كشف الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس بعض الأشياء التي تدعو إلى الثقة في البكالوريا:

. تشابها مع الثانوية العامة في السنة الأولى فقط، بينما تظهر الاختلافات في الصفين الثاني والثالث الثانوي

. شكل وطبيعة الدراسة في البكالوريا أيسر من الثانوية العامة من حيث تعدد فرص دخول الامتحانآت، والجمع بين أكثر من مسار والتحويل بين المسارات

.تشابه المقررات في البكالوريا والثانوية العامة مع وجود فروق لصالح البكالوريا: حافظت البكالوريا على نفس المقررات التي يدرسها الطالب في الثانوية العامة ولكنها جعلت بعض المقررات ذات مستوى رفيع، مما يجعلها أكثر ارتباطا بالتخصصات الحديثة في الجامعات، وأضافت البكالوريا مقررات حديثة أكثر ارتباطا بسوق العمل، على النحو التالي:

. في مسار الآداب والفنون في البكالوريا توجد 6 مقررات دراسية أساسية هي ( اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والتاريخ المصري(وعلم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) والأحصاء والجغرافيا(مستوى رفيع) بالإضافة إلى التربية الدينية(خارج المجموع)

وتوجد ستة مقررات في شعبة الأدبي في الثانوية العامة مشابهة للبكالوريا وهي (اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء )

والتربية الدينية خارج المجموع، ومن ثم تتشابه مقررات مسار الاداب والفنون التخصصية في البكالوريا مع مقررات الشعبة الأدبية

بينما تمت إضافة في البكالوريا مادة علم النفس(كانت في سنة ثانية ثانوية عامة) أو اللغة الأجنبية الثانية(خارج المجموع) بشكل اختياري، ووجود مقرر واحد مستوى رفيع هو الجغرافيا

. في مسار الطب وعلوم الحياة في البكالوريا توجد ٦ مقررات أساسية(اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والتاريخ والرياضيات أو الفيزياء، والكيمياء مستوى رفيع والأحياء مستوى رفيع) بالإضافة إلى التربية الدينية خارج المجموع

وتوجد في الثانوية العامة في شعبة علمي علوم ٦ مقررات مشابهة هى ( اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى، والكيمياء مستوى رفيع والأحياء مستوى رفيع ، والفيزياء(لو اختارها الطالب) أو الرياضيات) بالإضافة إلى التربية الدينية خارج المجموع، ومن ثم تتشابه مقررات مسار الطب وعلوم الحياة مع مقررات الثانوية العامة العلمية ولكن تمت إضافة مقرر التاريخ، فضلا عن كون بعض المقررات مستوى رفيع

.في مسار الهندسة وعلوم الحاسب توجد ستة مقررات أساسية(اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والتاريخ والكيمياء أوالبرمجة والرياضيات مستوى رفيع، والفيزياء مستوى رفيع ) بالإضافة إلى التربية الدينية خارج المجموع

وفي شعبة علمي رياضة توجد 6 مقررات متشابهة للبكالوريا هي ( اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والكيمياء(لو اختارها الطالب والرياضيات والفيزياء) بالإضافة إلى التربية الدينية خارج المجموع، وبالتالي تتشابه مقررات البكالوريا العلمية التخصصية مع مقررات الثانوية العامة عدا إضافة البرمجة بشكل اختياري والتاريخ بشكل أساسي فضلا عن وجود مستوى رفيع من بعض المواد.



. ولا بد من الوعي أن المستوى الرفيع في اي مادة لا يعني تضخمها أو صعوبة فهمها لأن أي منهج لابد أن يكون في مستوى الطالب العقلي كما أن مناهج المستوى الرفيع هي مناهج تؤكد على المهارات العقلية العليا حتى لو كان محتواها غير ضخم



. كما أن المستوى الرفيع في البكالوريا تم تخصيصه فقط المقررات التي كان يتم تدريسها في سنتين في الثانوية العامة (الأحياء، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجغرافيا)