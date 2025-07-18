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القاهرة - سامية سيد - قصة نجاح نادرة.. مستشفى الناس تحتفل بـ«سبوع» الطفل يحيي بعد ولادته بمعجزة إلهية.. الأطباء أنقذوا الأم من حروق خطيرة.. الولادة العاجلة أعطت الجنين «قبلة الحياة» بعد توقف حركته.. وأيمن عباس يشارك العائلة الاحتفال > الأم وصلت طوارئ مستشفى الناس بحروق من الدرجة الثانية والثالثة> الأطباء اتخذوا قرار إجراء ولادة فورية لإنقاذ حياة الجنين> الأم خضعت لـ3 عمليات جراحية لتنظيف الجروح والحروق تلاها عمليات ترقيع الجلد> أيمن عباس يؤازر العائلة في محنتها ويعطيهم اهتمام خاص حتى استقرار حالة الأم والطفل> إدارة مستشفى الناس تحتفل بـ«سبوع» الطفل يحيي قبل مغادرته ووالدته> عائلة الطفل تتوجه بالشكر لـ«أيمن عباس» وإدارة وأطباء مستشفى الناس

احتفلت مستشفى الناس الخيري، بـ سبوع الطفل يحيي، الذى وصل إلى عالمنا بحالة ولادة نادرة داخل أروقة الصرح الطبي الكبير، حيث نظمت إدارة المستشفى «حفل سبوع» للطفل قبل مغادرة المستشفى مع أسرته، خاصة أن ولادته رافقتها لحظات عصيبة بعد وصول والدته وهي حامل في شهرها التاسع - الأسبوع 38 تحديدًا - إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مع معاناة من حروق بالغة من الدرجة الثانية العميقة والدرجة الثالثة، نجمت عن انفجار "حلة ضغط" أثناء استخدامها لأول مرة، مما أدى إلى إصابتها بشكل خطير هدد حياتها وحياة الجنين.

حضر الاحتفالية عدد من الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى، الاحتفال مع الأسرة، على رأسهم الأستاذ حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، فيما حضر الحفل قرابة 15 فردًا من أسرة الطفل يحيي، في مقدمتهم والد ووالدة الطفل، وأحمد سعيد، جد الطفل لوالدته، وطه يحبي، عم الطفل.



احتفلت مستشفى الناس الخيري، بـ سبوع الطفل يحيي



الأم والأب مع الطفل

السبوع



الطفل يحيي بعد ولادته بمعجزة إلهية

ومثلت ولادة الطفل يحيي، تحدٍ كبير وصعب تمكنت الفرق الطبية في مستشفى الناس من اجتيازه بنجاح منقطع النظير بتوفيق من الله وبفضل خبرتهم الطبية الكبيرة، وذلك بعدما تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية ولادة عاجلة للأم وإنقاذ الجنين الذى تلاحظ توقف حركته داخل الرحم لبعض الوقت، وبالتزامن مع هذا عمل الفريق الطبي بقسم الحروق - وهو أحدث الأقسام المفتتحة في مستشفى الناس - على وضع خطة علاج الأم من الحروق المصابة بها، وبعد إجراء عدة عمليات متتالية لها، تم شفاء وتعافت لتحتفل بمولودها وسط أسرتها.

واليوم بعد كل ما عانته الأسرة من خوف وقلق على حياة الأم والابن، سادت أجواء الفرحة والبهجة فى أرجاء مستشفى الناس، خلال الاحتفال بـ«سبوع» الطفل يحيي، الذى تمثل حالته وحالة والدته قصة نجاح كبيرة ومؤثرة جدًا طبيًا وإنسانيًا، كما تعتبر الأولى من نوعها التي يتعامل معها الأطباء في مستشفى الناس، ليسطروا بها إنجازًا طبيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات ونجاحات الأطقم الطبية العاملة بهذا الصرح الطبي الخيري الكبير الذي لا يألوا جميع من فيه جهدًا لخدمة المرضي من كافة الأعمار مهما كانت الظروف المحيطة.

ومن جانبه، حرص رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، عضو مجلس أمناء مؤسسة الجود، ورئيس مجلس إدارة مستشفى الناس الخيري، على مشاركة أسرة الطفل يحيي، هذه اللحظات السعيدة للاحتفال معهم بـ«السبوع»، عبر مكالمة «فيديو كونفرانس»، معبرًا عن سعادته البالغة لنجاة الطفل وجنينها من هذه المحنة، خاصة وأنه كان يتابع حالة الأم والطفل لحظة بلحظة مع الفرق الطبية والعائلة، وخلال الاحتفال، قال للأسرة: إن "أصغر أبنائه اسمه يحيي أيضًا مثل طفلهم الرضيع"».



الفريق الطبى مع الطفل يحيى



الفريق الطبى

كما استعاد رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، مع الأسرة ذكريات اللحظات العصيبة التى عاصرها معهم خلال رحلة علاج الأم من الحروق الخطيرة، وكذلك ولادة ابنهم الرضيع في ظل ظروف صعبة جدًا ونادرة الحدوث، لافتًا إلى قلقه الشديد على الأم وطفلها ومؤازته للعائلة بوقفوه معهم أمام غرفة العمليات لمساندتهم معنويًا والتضرع إلى الله بالدعاء لإنقاذ حياة الأم والجنين، ومواصلة الاطمئنان الدائم عليهم بالزيارة والاتصالات الهاتفية.



أيمن ممدوح عباس

ومع تذكر هذه اللحظات المؤثرة، وجهت السيدة عبير أحمد، والدة الطفل يحيي، الشكر لرجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، على مساندته ودعمه في ظل الظروف الصحية بالغة الصعوبة التى مرت بها هي وابنها الرضيع، كما توجهت الأم بالشكر للأطباء والتمريض بمستشفى الناس على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنقاذ حياتها وطفلها دون أي كلل، بدوره، توجه عبد الرحمن، والد الطفل يحيي، بالشكر للأستاذ أيمن عباس، وإدارة مستشفى الناس، وجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى.



جانب من سبوع الطفل يحيى

والجدير بالذكر أيضًا أن مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية الغير هادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين، وتفتح مستشفى الناس أبوابها لجميع مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً.



سبوع الطفل يحيى



عائلة الطفل يحيى